Hoge torens bij Stadhuis Eindhoven hoeven niet per se 160 meter hoog te worden

EINDHOVEN - Voor alle acht 'focusgebieden' voor hoogbouw in de Eindhovense binnenstad wordt een stedenbouwkundig plan of gebiedsvisie gemaakt. Voor het Stadhuisplein geldt dat de bouwhoogte van 160 meter slechts een uitgangspunt is en geen must . Het gemeentebestuur gaat voor het 'beste plan'; tegenover die hoogte moet een kwaliteitsimpuls voor het kale plein staan.

Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om de definitieve hoogte van bouwplannen op het Stadhuisplein te bepalen, zo staat in het voorstel Verdichtingsvisie Binnenstad van wethouder Yasin Torunoglu te lezen. Nadrukkelijk wordt aangegeven dat alle plannen of visies voor de acht locaties in samenspraak met de initiatiefnemers, de bewoners én andere partijen worden opgesteld. Belangrijk is dat er goede oplossingen gevonden worden voor het parkeren, vergroenen, de energievoorziening en de cultuurhistorische inpassing.

Wethouder komt gemeenteraad tegemoet

Daarmee komt Torunoglu de gemeenteraad tegemoet. Die toonde zich op enkele onderdelen behoorlijk kritisch over de Verdichtingsvisie. De bespreking van de definitieve versie is dinsdag 1 december, een week later wordt het stuk dan vastgesteld in de raad. Daarin zijn gebieden als Stadhuisplein, VDMA, Heuvel, Pullman Eindhoven Cocagne, voormalige V&D, Schellensfabriek, binnenterrein Demer/Hermanus Boexstraat en Deken Van Somerenstraat (Nieuw Bergen) aangewezen voor hoogbouw, variërend van 45 meter (Demer) tot 160 meter op het Stadhuisplein, via 75 meter (Nieuw Bergen) en 105 meter (overige). Doel is in de binnenstad de broodnodige duizenden woningen te realiseren, ook om voorzieningen te redden en het centrum te verlevendigen.

Het voormalige Stadskantoor aan het Stadhuisplein in Eindhoven. Op termijn maakt dit plaats voor een nieuw gebouw met een hoge woontoren, als het aan eigenaar Certitudo Capital ligt.

Vooral de afwijkende 160 meter op het Stadhuisplein kon op kritiek uit de raad rekenen. Torunoglu haalde de angel uit die discussie door de raad het laatste woord te geven, over het ‘integraal gebiedskader’ met alle voorwaarden voor de bouw erin. Dat wordt de komende maanden opgesteld in samenspraak met allerlei partijen, ook de omwonenden. Aanvankelijk was het de bedoeling dat supervisor Winy Maas, die ook architect is voor één van de plannen op het Stadhuisplein, dat zou doen, maar die is nu niet meer betrokken bij het gebiedskader.

Ook kritiek was er op het feit dat de binnenstad zo veel aandacht krijgt, terwijl er ook bijgebouwd kan worden rond de Ring of in bestaande wijken als Woensel. Torunoglu zei al vaker dat hij gebiedsplannen laat maken voor de stadsdelen. Dat staat nu ook in het voorstel: de binnenstad is één van de wijken van Eindhoven waar bijgebouwd kan worden.

Het zogenaamde MO-gebouw op het Stadhuisplein in Eindhoven. Hier is de sloop al begonnen en weer stilgelegd.

Voorwaarden voor bouwen in binnenstad

Verder somt het definitieve voorstel nog eens nadrukkelijk op aan welke voorwaarden bouwplannen in de binnenstad moeten voldoen. Daarbij kan gedacht worden aan 20 tot 30 procent sociale woningbouw, groen op daken, gevels én het maaiveld, levendige plinten met winkels, horeca maar óók andere (maatschappelijke functies), duurzame oplossingen voor de mobiliteit en parkeren, zo min mogelijk windhinder en schaduwvorming en dat alles gerealiseerd met eerbiediging van de cultuurhistorie in de binnenstad.