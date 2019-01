Hoger beroep in zaak rond Eindhovens gokimperium

Ook Anouk kent de harde hand van Dynamo-head­liner Arch Enemy: ‘Ik mag als fotograaf nooit meer langskomen’

15:33 ENSCHEDE/EINDHOVEN - Een conflict over copyright tussen de Zweedse metalband Arch Enemy en de Nederlandse fotograaf Juan Salmeron is helemaal uit de hand gelopen. Eerst werd de band, dit jaar de headliner op Dynamo Metal Fest in Eindhoven, overspoeld door haatreacties. En daarna kreeg de fotograaf doodsbedreigingen van fans. In de slipstream van het schandaal wordt ondertussen ook de Enschedese fotografe Anouk Timmerman genoemd.