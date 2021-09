Hoger beroep moord Tommie van der Burg in beveiligde rechtszaal, maar pas in maart '22

Elfrink en De Mos: ‘Boscagli heeft een geweldige traptech­niek en Obispo gaat naar Oranje’

13:13 De Eindhovense voetbalanalist Aad de Mos ziet PSV-verdediger Armando Obispo snel aansluiten bij Oranje. ,,Hij is de beste Nederlandse verdediger in de Nederlandse competitie”, zei de oud-trainer van PSV en Ajax maandag in de wekelijkse ED-rubriek ‘Elfrink en De Mos’.