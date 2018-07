Hogere entree maakt Park Hilaria Eindhoven aantrekkelijker voor XXL-attracties

Met deze virtual reality-nieuwkomer sluit Park Hilaria een beetje aan bij het Eindhovense dna van techniek, design en kennis. De attractie draait om virtual reality en was eerder ook in Helmond te zien. Verder blijft het een gewone kermis met 87 attracties voor iedereen, zegt Mariola Scheepstra van de organisatie Eindhoven247. ,,De spectaculaire attracties moeten er natuurlijk óók staan. Dat we vorig jaar de maximale entreeprijs voor attracties verhoogd hebben naar 6 euro heeft geholpen." Park Hilaria staat van vrijdag 3 tot zondag 13 augustus op de Kennedylaan, die sinds gisteren is afgesloten.

Dit jaar komt ook weer de Gladiator, die een arm met twaalf zitjes rondzwiert. ,,Toen de entreeprijs maximaal 3 euro was, was dat voor de exploitant niet haalbaar", zegt Scheepstra. Verdere XXL-attracties zijn de hoge zweefmolen Europe Flyer, gigaschommel Chaos en de Disco Jumper.

De Gladiator staat in 2018 ook weer op Park Hilaria in Eindhoven.

Volgens Scheepstra blijft het wel lastig om spectaculair kermisvermaak naar Eindhoven te halen. ,,Er is maar een beperkt aantal van die attracties en nieuwe zijn kostbaar. De eigenaren moeten altijd kiezen waar ze gaan staan. Bovendien is het lastiger geworden buitenlandse exploitanten aan te trekken. Zij moeten nu ook een Nederlands keuringscertificaat hebben en dat is heel duur."

De Spinning Coaster is ook een attractie van Park Hilaria in Eindhoven.

Toch blijft het stabiele aantal van zo'n half miljoen bezoekers voor hen aantrekkelijk, blijkt volgens Scheepstra uit de inschrijving. Over bedragen doet zij geen uitspraken. ,,We hebben de opdracht van de gemeente Eindhoven om de kermis budgetneutraal te organiseren. Dat lukt nog steeds prima."

Problemen zoals in Tilburg, waar er dit jaar voor het eerst gemeentelijk geld bij moet, kent Park Hilaria dan ook niet. Kermissen hebben wel allemaal last gehad van de crisis waardoor mensen minder uitgaven. Dat is voorbij, maar nu gaan ze bijvoorbeeld weer vaker op vakantie, en dat is voor kermissen ook niet goed. Verder heeft Park Hilaria veel last van 'de evenementenkalender die steeds voller loopt', zegt ze.

De Virtual Reality Experience staat in 2018 ook op Park Hilaria in Eindhoven.

De concurrentie is dus groter geworden. Park Hilaria probeert daar iets aan te doen door een compleet pakket te bieden. Het succes van het Nederlandstalige muziekpodium Hollario wordt gekoesterd. Door bijvoorbeeld op zondagmiddag extra toppers te programmeren, zoals dit jaar Roy Donders en Samantha Steenwijk, de finaliste van de Voice of Holland.