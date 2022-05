Hogeschool Fontys voor ICT begon 50 jaar geleden zonder computer: ‘Nu kun je er niet meer omheen’

met video Man gewond bij steekpar­tij op woonwagen­kamp in Eindhoven

EINDHOVEN - Bij een steekpartij in een woning aan de Oude Doornakkersweg in Eindhoven is in de nacht van woensdag op donderdag een man gewond geraakt. Volgens een politiewoordvoerster gaat het om een ruzie in de relationele sfeer op het woonwagenkamp.

