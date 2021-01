Hogeschool TIO wil alleen weg uit Begijnenhof Eindhoven als er een goed alternatief is

EINDHOVEN - De particuliere hogeschool TIO wil het pand aan de Begijnenhof in de Eindhovense binnenstad alleen verlaten als er een goed alternatief is. Of dat al met ingang van collegejaar 2022/2023 is, is nog maar zeer de vraag. Er is nog geen overeenstemming met eigenaar GEVA BV die hier wil gaan bouwen.