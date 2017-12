Holla Advocaten uit Eindhoven start blockchainteam

Cabaretier Leon van der Zanden gaat met de billen bloot in 'Kameleon'

9:19 EINDHOVEN - Wie er wel eens voor seks betaald heeft, wil Leon van der Zanden weten van de zaal. Niemand natuurlijk. Nou, hij wel. Meerdere keren zelfs. Puur uit nieuwsgierigheid. Om vervolgens uitgebreid zijn ervaringen met het publiek te delen. Een onverwachte kant van de 'zachte' Helmondse 'gevoelscabaretier'. In zijn nieuwe show 'Kameleon', die deze week in een vol Parktheater in Eindhoven in première ging, gaat hij schaamteloos met de billen bloot.