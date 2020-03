Holland Casino Eindhoven tijdelijk dicht vanwege corona

Cliënt op gesloten verpleegaf­de­ling van Berckelhof in Eindhoven besmet met coronavi­rus

12 maart EINDHOVEN - Bij een cliënt op een gesloten verpleegafdeling van Vitalis Berckelhof in Eindhoven is het coronavirus vastgesteld. De cliënt zat al een paar dagen uit voorzorg in isolatie.