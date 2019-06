Holland2Stay uit Eindhoven, huisbaas van 6000 woningen

Het begon met de Hertoghof, aan het Hertog Hendrik van Brabantplein in Eindhoven, in 2012. ,,Daar stonden we zelf mee banken, tafels en stoelen naar binnen te sjouwen, omdat die vrijdagmiddag alle zestig huurders de sleutel kregen. Dat moest zo snel omdat we vertraging hadden opgelopen. Iedereen zat al een tijdje in het Holiday Inn en we wilden die kamers zo snel mogelijk leeg hebben, want dat kostte veel geld", vertelt Zjef Bogers (42).