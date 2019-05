Holland2Stay uit Eindhoven verdacht van gesjoemel met tijdelijke huurcontracten

'Tunnelmep­per' overladen met doodsbe­drei­gin­gen na 'blunder' in Bureau Brabant: 'Ik ben onschuldig en wilde helpen’

19:25 EINDHOVEN - Politie en justitie hebben eind vorig jaar fouten gemaakt door in opsporingsprogramma Bureau Brabant een ‘onschuldige burger’ af te schilderen als dader van een mishandeling in Eindhoven. Dat zegt Jules van Wijk, de advocaat van de man in kwestie, tegen deze krant. Van Wijk spreekt van een blunder. ,,Dat iedereen hem als crimineel zag, heeft hem ontzettend geraakt.”