Hologrammen maken met Veldhovense machines: ‘Het grote formaat maakt onze machines uniek’

EINDHOVEN - Normaal maakt innovatief Eindhoven (en omstreken) zich deze dagen klaar voor een trip naar Las Vegas. Daar vindt de Consumer Electronics Show (CES) plaats, ‘s werelds grootste technologiebeurs. Dit jaar is de beurs online. Deelnemers uit deze regio presenteren zich. Vandaag deel 6, over hologrammen en rijden op de zon.

Morphotonics

Morphotonics op de CES? Dat is een beetje een ‘vreemde eend in de bijt’, weet directeur en medeoprichter Onno Lint (61). Het gaat immers om een consumentenbeurs, terwijl het Veldhovense bedrijf levert aan andere technologiebedrijven. Lint: ,,Een beetje zoals onze grote buurman ASML doet.”

Morphotonics maakt machines waarmee je nano- of micronstructuren kunt imprinten voor bijvoorbeeld het scherm van een smartphone. ,,Die structuren zorgen voor een optisch effect. Onze machines kunnen dat op heel groot formaat reproduceren voor meerdere producten tegelijk”, zegt Lint. ,,Dat grote formaat maakt onze machines uniek.”

Concreet maken de machines van Morphotonics onder meer hologrammen of augmented reality mogelijk, waarmee je 3D-beelden in de echte omgeving kunt projecteren. Makers van bijvoorbeeld 3D-brillen kunnen gebruik maken van Morphotonics’ technologie. Tijdens de CES gaat Lint op zoek naar nieuwe klanten. ,,We richten ons nu met name op smartphones en tablets”, zegt hij.

Lightyear

Tessie Hartjes (31) van Lightyear ziet haar kans schoon. ,,Sinds corona is er echt veel meer interesse in clubs als Lightyear. En er is in het algemeen gewoon heel veel geld beschikbaar voor duurzame investeringen.”

En dat soort investeerders lopen dus rond op de CES, weliswaar digitaal ditmaal. Vandaar dat automaker Lightyear uit Helmond voor de tweede keer naar de Amerikaanse technologiebeurs gaat. ,,Vorig jaar zijn we met onze auto gegaan”, zegt Hartjes. Die auto, dat is een elektrisch exemplaar dat meer dan 700 kilometer ver komt op een acculading. In de motorkap en het dak van de auto zitten zonnecellen.

,,Vorig jaar hebben we veel positieve media-aandacht met onze trip naar Amerika gehaald”, zegt Hartjes. ,,Maar het is ook gewoon zo dat er veel investeerderclubs, maatschappijen en fondsen rondlopen. Voor ons is zichtbaarheid in die community erg belangrijk.” Als alles volgens planning verloopt, rijden eind volgend jaar de eerste auto’s van Lightyear rond.