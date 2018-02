Holst onderzoekscentrum en Henkel gaan verder met slimme pleisters

Datacentrum voor slimme industrie mogelijk in regio Eindhoven

12:27 EINDHOVEN - Er komt een nieuw centrum voor het beheer en de uitwisseling van computerinformatie voor de slimme industrie. De nieuwe instelling met de naam Data Value Center Smart Industry wordt in Brabant, mogelijk in de regio Eindhoven, gevestigd. Het moet de digitalisering van de industrie voorzien van betrouwbare uitwisseling van data via internet.