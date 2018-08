Homokroeg De Regenboog uit Eindhoven: 'Tijdens de Gay Parade ben je gewoon trots'

Gemeente­lijk groen in Eindhoven: Sproeien is onbegonnen werk

10:06 EINDHOVEN - Door het warme, droge weer is het slecht gesteld met het gemeentelijk groen. Toch geeft de gemeente Eindhoven geen extra water in parken en plantsoenen, uitzonderingen daargelaten. Want dat is praktisch onmogelijk en ongelooflijk duur. Hoe groot de schade door de droogte is, kan pas later worden vastgesteld.