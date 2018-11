Homoseksuele voetbalfans boos op Johan Derksen: ‘Kwetsende uitspraken helpen totaal niet’

“Pak die vieze homo!” Of “Sta eens op, mietje!” Woorden over homoseksuelen worden in voetbalstadions regelmatig gebruikt als scheldwoord. Dat moet stoppen, vindt voetbalsupporter Daan Verhoeven (25) uit Eindhoven. Hij schreef een brandbrief naar de KNVB die al snel door de landelijke media en zelfs de politiek werd opgepikt.

Samen met mede-initiatiefnemer Bowi Jong (20) uit Alkmaar wil Daan alle voetbalstadions voor de volgende generatie homoseksuele voetballiefhebbers een fijnere plek maken. Daan is zelf al een tijdje uit de kast en trekt zich niet zo veel meer aan van spreekkoren in het stadion. ,,Die fase ben wel ik wel voorbij. Ik heb mezelf gevonden en weet wie ik ben. We doen dit juist voor de jongere voetballers die nog worstelen met hun identiteit en zich wél gekwetst voelen door wat er allemaal geroepen wordt.”

‘Het is de homo van Breda’

De 20-jarige Bowi, AZ-fan in hart en nieren, knikt instemmend. Volgens hem gaat er geen stadionbezoek voorbij zonder dat zijn geaardheid in negatieve zin voorbijkomt. ‘Homo dit. Homo dat. Ja ja, het is de homo van Breda. Yes yes, de homo van Vites!’ Het is slechts een greep van de verzen die tijdens een wedstrijd de revue passeren.

Volgens veel voetbalsupporters horen die liedjes er nu eenmaal bij, maar daar denkt Bowi anders over. ,,Het is waarschijnlijk niet eens persoonlijk op ons gericht en onze geaardheid staat er vast los van, maar dat neemt niet weg dat die opmerkingen enorm kwetsend blijven. Dit soort opmerkingen geeft ons het gevoel dat we minder zijn, er niet bij horen, er niet toe doen. Daar moet verandering in komen.”

Politiek

De brandbrief waarin het tweetal de KNVB om actie vraagt wordt nog altijd massaal gedeeld. Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (66) vond de tekst zo indrukwekkend dat ze direct schriftelijke Kamervragen indiende. Ze hoopt dat de minister bereid is om met de voetbalsector in gesprek te gaan om te kijken op welke manier homoacceptatie gestimuleerd kan worden en op welke manier discriminerende spreekkoren kunnen worden tegengegaan. Ook Barbara Barend schaart zich voor de volle honderd procent achter de brief en hoopt op meer bewustwording in de voetbalwereld voor de impact die sommige spreekkoren kunnen hebben.

Die positieve reacties doen Bowi en Daan goed, maar ze ervaren ‘helaas ook veel negativiteit’. ,,Ik heb maandag bijvoorbeeld met kippenvel op de armen naar Johan Derksen zitten luisteren”, zegt Verhoeven in alle eerlijkheid. De voetbalanalist reageerde in Veronica Inside op de brandbrief en gaf aan dat homo’s maar tegen een stootje moeten kunnen.

,,Je moet als homo wel een beetje zelfspot hebben, vind ik. Je bent niet meteen een homofoob als je een grap maakt. We zijn echt een beetje aan het doorslaan in dit land”, vertelde de persoonlijkheid in het praatprogramma.

Tekenend

Voor Daan en Bowi is de reactie en houding van Derksen tekenend voor het huidige klimaat in de voetbalwereld. ,,We voelen ons hierdoor alleen maar gesterkt om met onze boodschap verder te gaan. Derksen realiseert zich absoluut niet wat zijn opmerkingen doen met jongere voetballers die nog in de kast zitten”, zegt Daan.

,,Al die jongens die nog worstelen met hun identiteit gaan alleen nog maar meer twijfelen over wie ze zijn en of ze er wel bij horen. Derksen en Van der Gijp spelen, zonder dat ze het door hebben, daar een belangrijke rol in. Maar goed, alles voor de kijkcijfers, hé.”