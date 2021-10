Honderd jaar HC Oranje-Rood: ‘Ook sinds de fusie houden we breedte- en topsport in balans’

Veertien jaar was Marie-Thérèse Martin (nu 78) toen ze zich meldde bij EMHC. Veel eerder had ook niet gekund, want in die tijd was je pas vanaf je twaalfde welkom bij een hockeyclub. De club werd precies op 14 oktober 1921 opgericht, de 21 leden die de club toen telde, kwamen in eerste instantie vooral uit de hoek van Philips-werknemers met ook veel ‘import’. Heel anders dan bij het in 1933 opgerichte Oranje-Zwart met onder de 24 leden vooral echte Eindhovenaren, veelal ondernemers.

Andere bloedgroepen

,,Er was destijds echt sprake van verschillende ‘bloedgroepen’", stelt Danielle van de Kant, voorzitter van de lustrumcommissie. ,,Bovendien speelden beide clubs allebei aan een andere kant van de stad: EMHC op de Oirschotsedijk, Oranje-Zwart op de Aalsterweg. Pas in 1948 kregen we samen drie velden op het huidige terrein aan de Aalserweg en vanaf dat moment zijn we samen verder gegroeid, al kwam het pas in 2016 tot een fusie tussen beide clubs.”

Familiesport voor het hele gezin

Beide clubs groeiden ondertussen gestaag en waren vooral in de tweede helft van de jaren 70 stevige concurrenten als het om de top van Heren 1 en 2 ging. Marie-Thérèse Martin: ,,Maar vanaf het begin af aan was het toch vooral erg gezellig. Een echte amateursport waar iedereen jarenlang bij bleef hangen. Ook eenmaal getrouwd bleven de dames gewoon doorspelen en werden hun kinderen ook lid. Zo is het nu ook bij het huidige Oranje-Rood: een familiesport waar het hele gezin bij is betrokken. In de weekenden zwerven hier echt hele families over het terrein met bijvoorbeeld ouders die op zaterdag als de jeugd speelt, coachen en op zondag zelf spelen.”

Club met veel ambitie

Oranje-Rood is vandaag de dag groot met 2700 leden. ,,Maar ook anders dan veel mensen denken", vervolgt Danielle van de Kant. ,,Want natuurlijk zijn we bekend door alle internationals die we leveren, zowel bij de dames als de heren, maar toch is dat maar 5 tot 6 procent van ons ledenbestand. Voor de rest zijn we vooral een club in de breedte, wèl een met veel ambitie. Want winnen willen ze allemaal, ook de kleintjes die tegenwoordig al met vier jaar met een hockeystick aan de slag gaan.”

Fusieplan werd steeds concreter

Dat was ook de afspraak toen in 2016 na vele gesprekken de fusie tot stand kwam. ,,Een wens die van tijd tot tijd op plopte en dan weer aan de kant werd geschoven", zegt Van de Kant. ,,Allebei hadden we immers groeiambitie, maar we hadden elkaar ook nodig. Zo werden de gesprekken steeds concreter en uiteindelijk moest er een beslissing komen. Doodeng, maar we beloofden elkaar dat breedte en top met elkaar in balans zouden blijven. Nu, vijf jaar na de fusie, kunnen we rustig stellen dat dat prima is gelukt. Tijd voor een feestje.”