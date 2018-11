Honderd jaar meubelzaak Bakers in Eindhoven

Maaike Ouboter treedt zaterdag op in Eindhoven: Ik voel me krachtig en heb iets te vertellen

11:00 EINDHOVEN - De liedjes op het tweede album van Maaike Ouboter kregen de tijd om te rijpen. De plaat kwam in mei uit, een half jaar later neemt ze de songs mee op tournee. De zangeres en muzikante speelt zaterdag 1 december met haar band in de Effenaar in Eindhoven.