Honderd jaar oud filmpje toont leven op de Markt in Eindhoven: lachen en dringen voor de camera

Baan ligt voor het oprapen in techniek: 15.000 mensen gezocht in Brabant

9:11 EINDHOVEN/HELMOND - Wie wil én kan, heeft ze voor het uitkiezen. Want de regio weet niet waar ze de technische mensen vandaan moet toveren. In de techniek kunnen in Brabant per direct bijna 15.000 mensen aan de slag. UWV ziet fors minder mensen met uitkering.