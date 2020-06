Honderd jaar stoelen uit Oirschot. Tijd voor een feestje in 1960

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl

Meubelfabriek Teurlincx & Meyers vierde in september 1960 haar 100-jarige bestaan.

Iedere dag een borreltje, voldoende sigaren roken en vrijgezel blijven. Dat was volgens Bertje Larmit het geheim van een lang leven. Niemand zal hem tegengesproken hebben op 12 november 1955. De inwoner van Lage Mierde vierde daar toen zijn honderdste verjaardag.

Iemand van honderd kwam maar weinig voor

Bertje was de oudoom van de moeder van Coby van Huijkelom uit Goirle. ,,Ik was 13 jaar oud en kreeg een hele dag vrij van school om bij het feest aanwezig te zijn. Iemand die honderd werd, kwam in die tijd maar weinig voor.” Van Huijkelom kan zich nog herinneren dat Bertje geïnterviewd werd en op de foto moest. ,,Hij ging er kaarsrecht zitten en maakte nog een opmerking naar zijn nicht; ‘Antje, Antje, wa zède gij versleten. Ze was 20 jaar jonger maar leunde op een wandelstok.”

Kwiek en praatjes voor tien en dat terwijl Bertje toch een leven vol hard werken achter zich had. Het liefst was hij bij de marechaussee gegaan. Dat vond zijn moeder geen goed idee dus werd hij dienstknecht. Bertje verdiende de kost door zich in te laten huren door boeren uit de streek tussen Tilburg en Reusel.

Geen zin of tijd voor een vrouw

Jan van den Dungen uit Valkenswaard deed stamboomonderzoek naar de familienaam Larmit. Het is volgens hem een in de loop der jaren aangepaste schrijfwijze van de Franse achternaam L’Hermite. ,,De letterlijke vertaling is ‘kluizenaar’ en dat was op Bertje wel van toepassing. Heel zijn leven is hij vrijgezel geweest. Ik heb d'r geen zin in en geen tijd voor, zei hij blijkbaar altijd.”

Uiteindelijk belandde Bertje kort na zijn pensioen in het Liefdesgesticht in Lage Mierde waar hij dus in 1955 zijn honderdste verjaardag vierde. Volgens Van den Dungen werd hij door zowat alle plaatselijke verenigingen opgehaald en met een feestelijk getooide auto naar de H. Stephanuskerk gebracht voor de hoogmis. ,,Daarna volgde nog een feestelijke rondrit door het dorp. Er reden zes wagens mee die samen het leven van de eeuweling vertelden. Er was bezoek van de burgemeester, een brief van monseigneur Mutsaerts en een tafel vol cadeau's.” De journalist die er een stukje over schrijft, merkt op dat het voor Bertje ver tot in het volgende jaar sinterklaas zou zijn.

In juli 1957, inmiddels 101, overleed Bertje. Volgens Van Huijkelom ging het verhaal dat Bertje nog wel wat ouder had kunnen worden maar werd de hete zomer dat jaar zijn dood.

Meubelfabriek Teurlincx in Oirschot