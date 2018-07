Honderd pallets moeten een 'proeftuinschuur' opleveren in Meerhoven

Marconipla­za in Eindhoven vergeten uithoekje in glasvezel­net­werk

6:29 EINDHOVEN - Het Marconiplaza aan de Boschdijk/Marconilaan is een klein vergeten uithoekje van het glasvezelnetwerk in Eindhoven. Nu provider ON zijn zaakjes overdoet aan KPN, blijkt dat de ongeveer 60 woningen helemaal niet op het algemene net zijn aangesloten. Gelukkig is de oplossing nabij.