Honderd worden met brood van Wim Wijn (100)? Dit is zijn geheime recept

Wim vult de broodbakmachine met muesli, kaneel en zout. ,,Dat zout doen we er eerst in, want dat mag niet in contact komen met de gist.” In een losse kom mengt Wim 150 gram witte bloem met 700 gram tarwemeel en de gist. Vervolgens giet hij 350 ml water in de bak muesli en voegt daarna het meelmengsel toe. Dat geheel gaat in de broodbakmachine. Stekker in het stopcontact en 20 minuten wachten tot de machine piept.