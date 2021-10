Honderden bezoekers voor Vacaturecafé MKB Eindhoven: ‘Wij kunnen de hengel geven, niet de vis’

Na anderhalf jaar vooral beeldbellen en digitaal solliciteren moet het een walhalla zijn voor werkzoekenden in het gebouw van Ergon aan de Rooijakkersstraat in Eindhoven. Hier worden dinsdagochtend zo’n 250 werkzoekenden op vertoon van coronapas of testbewijs, met open armen ontvangen door werkgevers, recruiters en netwerkers. De stemming is bijna uitgelaten, want de behoefte aan nieuw personeel is voelbaarder dan ooit.