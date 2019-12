Honderden Eindhovense studenten hebben hopelijk zondagavond weer internet

De studenten zitten sinds donderdagmiddag 15.00 uur zonder internet in hun woning. Dit komt doordat er tijdens werkzaamheden dichtbij Culemborg een kabel is geraakt op meerdere plekken. Deze schade is niet gemeld bij Ziggo, de aanbieder. ,,Hierdoor wisten we niet waar we de oorzaak moesten zoeken,” zegt Edelenbos. ,,Later bleek dat de kabel op meerdere plekken is geraakt en het probleem dus niet zomaar verholpen was.”



Ittdesk is verantwoordelijk voor zo'n 70.000 internetaansluitingen geleverd door Ziggo. Door de letterlijke kink in de kabel van afgelopen donderdag zijn in totaal tien panden van Vestide getroffen. Daarnaast zijn er ook kantoren getroffen, maar die hebben er minder ‘last’ van zegt Edelenbos, omdat het weekend is. Via hun Facebookpagina post Ittdesk elk uur een update met de gang van zaken. Voor 17.00 uur wordt gemeld dat de laatste beschadiging gerepareerd wordt. Als er verder geen andere beschadigingen zijn, moet de kabel rond 20.00 uur gelast zijn en doet het internet het daarna weer.