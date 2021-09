Honderden kilometers met regen en wind op de kop; bevrijdingsvuur voor de 75ste keer uit Bayeux gehaald

Op een vanwege corona sobere herdenking zal Ties Verhagen het bevrijdingsvuur om 20.00 uur overhandigen aan burgemeester John Jorritsma. In 1968 zou Verhagen het bevrijdingsvuur al eens gaan halen in Bayeux, maar door een ongelukkige val belandde hij in een Frans ziekenhuis. Dat verhaal was afgelopen week al te lezen in deze krant, maar oud-wielrenner Theo Buiting (75) uit Baarlo zag Ties vallen en vertelt over de tocht die volgde zonder Ties.