Honderden mensen in de rij voor gratis bloembollen om wijken te verfraaien

Het was dit jaar kiezen tussen 'De Bonte Berm' of een combinatie van narcissen en de paarse Perzische ui. Voor het vijfde jaar kunnen deelnemers van ‘Adopteer een Straat’ bloembollen ophalen bij initiatiefnemer Kees Lepoeter op de Mgr. Wiltloxweg in de wijk Prinsejagt.

De bollen zijn niet bedoeld voor privétuinen, maar voor geadopteerde stukken groen in de openbare ruimte: grond rondom boomstammen, plantenbakken, geveltuintjes of buurttuinen.

‘Laat de bollen maar rollen’

Mevrouw Janssen uit de wijk De Tempel heeft een tas met De Bonte Berm. Daarin zitten tachtig soorten bloembollen en kruiden-zadenmengsels voor drie vierkante meter. „Het is leuk om de stad en wijk te verfraaien. De komende dagen ga ik bij mensen in de buurt langs en vraag of ze me willen helpen om te bloembollen te planten rondom boomstammen. Het zaad is voor bij de groenstroken. Laat de bollen maar rollen”, zegt Janssen lachend.

In de garage van Lepoeter staan de dozen met bollen opgestapeld. Samen met vrijwilliger Manon Havermans worden de zakken gevuld en op de tafel klaargezet. 270 deelnemers kunnen vrijdagavond en zaterdagochtend hun bestelling ophalen. Al snel staat er een rij voor de deur.

Eindhoven groener, maar ook schoner maken

„Adopteer een Straat is een beetje groot geworden”, zegt Lepoeter. „Dat komt door groeiende naamsbekendheid, maar ook door corona. De actie is in 2014 door Lepoeter in samenwerking met de gemeente Eindhoven opgezet. Hij was zelf al actief om zijn eigen omgeving schoon te houden en groener te maken. En hoe mooi zou het zijn als meerdere wijken hieraan mee zouden werken, dacht hij.

Adopteer een Straat is klein begonnen, maar inmiddels uitgegroeid tot een actie die in heel Eindhoven mensen op de been brengt. De bloembollen- en plantenactie in het voorjaar zijn een onderdeel, zwerfvuil opruimen een ander deel.

Wie Eindhoven schoner wil maken, kan bij Lepoeter terecht voor grijpers en vuilniszakken om vuilnis te rapen. Lepoeter: „De vraag naar grijpers is echt groter geworden door corona. Mensen zijn meer thuis en zijn gaan wandelen en combineren dat met vuilrapen.”

Wekelijks rondje vuil rapen

Marc van Heijster is een fanatieke vrijwilliger, die iedere week een rondje loopt om zwerfvuil te rapen. Vandaag komt hij vuilnisrapend zijn bloembollen halen. „Er ligt zoveel zooi overal. Ik kan wel blijven klagen, maar dan gaat het niet weg. Ik wil een schone buitenzone”, zegt Van Heijster. „Ik heb twee kinderen waar ik een voorbeeld voor wil zijn. Het is een druppel op de gloeiende plaat, maar elk beetje helpt.”