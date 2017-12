VIDEOEINDHOVEN - Het parkeerterrein bij de militaire vliegbasis Eindhoven loopt op kerstavond over, de passagiersterminal zit ramvol. Dit keer niet omdat er troepen vertrekken of terugkomen van hun strijd tegen IS, of van een hulpactie op St. Maarten. Nee, voor de 35e keer zijn 'burgers' te gast om kerst te vieren.

De commandant opent de deuren als gebaar richting omwonenden. ,,U hoort wel eens geluid van ons. Sommigen noemen dat herrie, wij hebben het liever over 'the sound of freedom', het geluid van vrijheid", zegt luitenant-kolonel Harry Oostema bij de start van de dienst.

Tien jaar

Er zijn ook mensen van verder weg. ,,Het wordt elk jaar drukker", zeggen Peter en Ineke Aarts uit Nuenen. Zelf komen ze al tien jaar. Eerst als omwonende, toen ze nog in Acht woonden. ,,En nu blijven we komen. Zelfs in 2010, toen het zo had gesneeuwd. De saamhorigheid, de sfeer is ontzettend fijn." Door ziekte in de familie hebben ze dit keer geaarzeld. ,,Maar we zijn toch gegaan. Want je knapt er weer van op." Waarom ze niet gewoon naar een kerk gaan met kerst? Het echtpaar gaat nog sporadisch naar de katholieke Clemenskerk in Nuenen. Maar ze vinden op de vliegbasis iets terug van de sfeer van hun oude kerk, de inmiddels gesloten Andrieskerk. Ineke Aarts: ,,De muziek hier op de basis is elk jaar anders, doordat het koor wisselt en er een gelegenheidsorkest is. Het gaat allemaal heel relaxt, met na afloop nog koffie met een worstenbroodje of stolletje."

Losser

Evert van Ballegooijen uit Woensel Noord is al zeker dertig, misschien wel veertig jaar niet meer naar een gewone kerkdienst geweest. Maar sinds hij tien tot vijftien jaar terug voor het eerst met zijn vrouw naar de kerstnachtviering op de militaire vliegbasis Eindhoven ging, komen ze elk jaar weer. ,,We hebben één keer overgeslagen, en dat is slecht bevallen. Dit is toch het begin van kerst vieren. Maar dan zonder dat je in het dwangbuis van een traditionele katholieke kerk zit. Het is allemaal wat losser, met muziek erbij, en een preek van de aalmoezenier, maar niet eentje om mij te bekeren. En als je niet ter communie gaat kijkt niemand je erop aan."

Humanist

Veldhovenaar Marcel Brunt komt voor het eerst, samen met zijn vrouw Min en 5-jarig dochtertje Eva. ,,Wij zijn niet echt heel vroom. Maar we wilden onze dochter wel de ervaring meegeven van een kerstdienst." Zelf groeide hij op in een hervormd gezin, nu omschrijft hij zichzelf als humanist en gaat hij al heel lang niet meer naar de kerk. ,,Maar ik vind deze dienst wel wat hebben, deze plek, het feit dat de militairen die aan deze dienst meewerken heel wat hebben meegemaakt."

,,Met alles wat er gebeurt in de wereld is dit een extra bijzondere plek", zeggen ook de tweelingzussen Hannie en Feija Versteeg. Zij gaan af en toe naar de protestantse Johanneskerk in Woensel-Noord, maar wilden nu eens iets anders. ,,En het is goed bevallen, het gevoel van saamhorigheid hier. Volgend jaar gaan we weer."