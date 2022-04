Honderden miljoenen naar regionale hightech; duizenden banen erbij in Zuidoost-Brabant

PSV-fan Rick Rietjens uit Someren blijft nog even in Deense cel, binnen week duidelijk­heid over rechtszaak verwacht vader Cor

SOMEREN - Voor het eerst in een maand tijd hebben ze hun zoon Rick weer rechtstreeks in de ogen gekeken. Cor en Bets Rietjens uit Someren waren dinsdagmiddag op bezoek in de gevangenis in Kopenhagen. Daar zit de 23 jarige PSV-fan nog wel even, zijn voorarrest is met vier weken verlengd.

