Honderden wapens per jaar in beslag op Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Onwetendheid, opzet of gewoon ‘verkeerd gegokt’: op Eindhoven Airport nam de Marechaussee bij reizigers vorig jaar 245 wapens in beslag.

Op Schiphol waren het er nog veel meer: 1040, zo blijkt uit het jaarverslag van de Koninklijke Marechaussee dat woensdag in Eindhoven wordt gepresenteerd. De ‘buit’ varieert van imitatie vuurwapens tot boksbeugels, stanleymessen maar ook keuken- en slagersmessen, pepperspray én gadgets in de vorm van een handgranaat.

Zoals de ‘grinder’ -een molentje waarmee wiet wordt vermalen- die in december vorig jaar in een achtergelaten tas in de vertrekhal werd aangetroffen. ,,Daar sloegen we natuurlijk direct op aan", zegt woordvoerder Mike Hofman van de marechaussee. De vondst had een enorme impact, memoreert hij. De explosievenopruimingsdienst moest er aan te pas komen om het apparaat te onderzoeken.

‘Luchtvaartverkeer ontregeld’

De meeste wapens worden door de security aangetroffen in de bagage van vertrekkende reizigers, vertelt Hofman. ,,Of na aankomst op Eindhoven Airport, bij controles van de douane, en bij preventieve fouilleringen. Vaak weten mensen niet of bepaalde spullen verboden zijn, of nemen zij wapens mee die in het buitenland wel toegestaan zijn, zoals een zakmes. Wat mensen zich vaak ook niet realiseren, is dat het hele luchtvaartverkeer ontregeld kan worden als er een wapen wordt gevonden. Reizigers kunnen daardoor zelfs hun vlucht mislopen.”

Quote 245 zijn er echt wel heel wat: dat is bijna één per dag Mike Hofman, Koninklijke Marechaussee