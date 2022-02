Honderden woningen in twee torens in hartje Eindhoven: plan Lichthoven krijgt vorm

Overval in Bladel was niet de bedoeling maar het gebeurde opeens, zegt Belgische verdachte

DEN BOSCH – Natuurlijk was er geen vooropgezet plan om een man in diens Bladelse woning te overvallen. Dan hadden de verdachten wel maskers meegenomen. Ze waren op bezoek, en opeens liep dat uit de hand. Sterker: de Belgische verdachte was even verbaasd als het slachtoffer, zegt hij. Het Openbaar Ministerie gelooft dat niet en eiste vier jaar straf.

