Honderdjarige Galvano Groothandel in Eindhoven groeit met badkamers

EINDHOVEN - Het zijn weer mooie tijden voor Galvano Groothandel in Eindhoven. In het jaar van het honderdjarig bestaan brengt het een recordvolume aan badkamerproducten naar zijn klanten: dagelijks ten minste twintig vrachtwagens heeft het in heel het land op de weg.

Natuurlijk, de bouw trekt weer aan en daar gaat de badkamerhandel in mee. Maar Galvano trekt ook profijt van de bewegingen die het in de afgelopen jaren zelf maakte. ,,Tijdens de crisis zijn we begonnen met het bieden van een eigen huismerk als alternatief naast de A-merken die we voeren. Ook hebben we alternatieve verkoopkanalen gevonden via webshops op het gebied van badkamers en sanitair", verklaart algemeen directeur Arnold Koomen.

Het is de combinatie van A-merken met het goedkopere eigen merk die voor de eindgebruiker aantrekkelijk is, weet Galvano. ,,Voor een kraan of een bad kiest de klant vaak een merk. Voor badkamermeubels wil hij wel een concessie doen met een goedkoper alternatief."

Huismerk

Galvano heeft huismerk Alterna dat het zelf op de markt brengt, onder meer in samenwerking met VTwonen. De badkamerspeciaalzaken die klant zijn van Galvano verkopen de huiscollectie onder hun eigen naam. Het Eindhovense bedrijf stelt de collectie samen uit het aanbod van leveranciers over de gehele wereld, van Duitsland tot China en Zuid-Europa.

,,De huismerken dragen bij aan verbetering van de marge, zowel voor ons als voor de klant", stelt Koomen. Al bij al is Galvano 'de crisis redelijk doorgekomen', formuleert hij. Het bedrijf moest wel zijn vier andere vestigingen in het land sluiten. Eindhoven is nog de enige locatie, met zo'n 140 medewerkers voor kantoor, showroom en magazijn.

Vernieuwing heeft er altijd ingezeten bij Galvano, zeggen Koomen en marketingmanager Bert Kiggen. Ze pakken er de historie bij van het bedrijf dat in 1917 in Apeldoorn begon en in de jaren 20 naar Eindhoven trok. ,,We hebben altijd de kansen in de markt gezocht. Soms noodgedwongen. Galvano kwam uit de zogenoemde natte batterijen, toen de droge batterijen op de markt kwamen. We stapten over naar lood en zink, en later huishoudelijke apparaten. Na vele omzwervingen zijn we bij de specialisatie badkamers uitgekomen."

Vergeet

In deze sector was Galvano volgens Koomen zijn tijd vooruit op het gebied van automatisering. ,,Ons ordersysteem vertelt de klant als hij een bepaald product bestelt wat hij nog meer nodig heeft. Zodat hij niets vergeet. En als hij iets zou willen bestellen dat niet past bij een eerdere keuze dan grijpt het systeem in. We kunnen de klant ook laten filteren op een groen alternatief."

De omzet loopt nu ook op dankzij het toegenomen aantal verkoopkanalen dat is aangeboord. ,,De badkamerspecialisten zijn van oudsher onze klantengroep. In toenemende mate zijn daar webwinkels bijgekomen. Voor de nieuwbouwmarkt hebben we contact gezocht met aannemers, installateurs en projectontwikkelaars. Ook daar profiteren we nu van."