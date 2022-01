Honderdjarige Wim uit Eindhoven bakt eigen brood, kweekt geraniums en... kijkt uit naar de volgende vijftien jaar

Alleen­staan­de pleegmoe­der Mariëlla kreeg een burn-out: ‘Tijdelijk gezin heeft ons gered’

Wanneer onderneemster en alleenstaande pleegmoeder Mariëlla Kunst dit najaar in een burn-out terechtkomt, voelt ze dat ze niet meer goed voor haar 14-jarige pleegkind kan zorgen. Ze besluit in goed overleg met haar dochter een tijdelijk nieuw onderkomen voor haar te zoeken. Ze plaatst een noodoproep op LinkedIn. Nu, drie maanden later, vertelt ze hoe het met hen gaat. ,,We zijn elkaar niet kwijtgeraakt.”

2 januari