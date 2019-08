Hondjes staan hulp aan ‘vrouw op bankje’ in de weg

Korte broeken en tandenbor­stels blijven achter op Eindhoven Airport door storing bagageban­den

13 augustus Toen Sander van der Werff in de Poolse stad Poznan uit het vliegtuig stapte, bleek zijn koffer te zijn achtergebleven in Eindhoven. De Rotterdammer was één van de gedupeerden van de storing bij de bagagebanden op Eindhoven Airport. ,,Ik heb zin om mijn korte broek aan te trekken, maar die is niet aangekomen.’’