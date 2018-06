Hongaren achter mensenhandel met 16-jarig meisje op Baekelandplein in Eindhoven

Bij een routinecontrole augustus vorig jaar zag de politie een jong meisje op het prostitutieplein. Volgens een paspoort was ze 19. Op het plein geldt een minimumleeftijd van 21, dus ging ze mee. Even later bleek dat paspoort van haar oudere zus. Het meisje zelf was 16.

Twee klanten

Aanvankelijk zei ze dat ze uit eigen beweging was overgekomen. Doorvragen leerde, volgens officier van justitie Ingrid Masselink, dat ze in Hongarije is benaderd door Sandor P. (31), inwoner van Eindhoven. Door misleiding zou hij haar hebben overgehaald om in Nederland te komen 'werken' waarbij ze hem een deel van haar omzet zou geven. Omdat de man zelf in Duitsland wordt gezocht voor eenzelfde zaak waarvoor hij 3,5 jaar cel kreeg, kon hij haar niet zelf rijden. Dat deed een kennis, Adam B.

Eenmaal in Nederland kreeg ze onderdak bij de moeder van Sandor P., in Geldrop. De echtgenote van P. zou haar op het Baekelandplein hebben geplaatst, waar ze na dat weekeinde begon. In de loop van de maandag liep ze al tegen de lamp, ze heeft hooguit twee klanten gehad.

Dinsdagochtend vroeg de advocaat van Sandor P., Richard Bunge om tijdelijke vrijlating uit voorarrest. De man mist zijn familie en andersom. Dat vond de rechtbank niet genoeg om hem op vrije voeten te laten.

Quote Camerabeel­den en afgetapte gesprekken spreken duidelijke­re taal dan verdachten Ingrid Masselink

Bunge had grote twijfels over de zaak, volgens hem is het het woord van het meisje tegen dat van vele anderen waaronder haar eigen zus. Masselink zei dat het verhaal 'keurig wordt gedekt door het dossier. Camerabeelden en afgetapte gesprekken spreken duidelijkere taal dan verdachten."