Hongaren die meisje (16) achter ramen zetten in Eindhoven mogen tijdelijk vrij

De verdenking tegen Sandor P. (31) is zwaar. Hij zou het meisje hebben benaderd in Hongarije, regelde een chauffeur en liet haar bij zijn moeder in Geldrop slapen. Maar hij zou zijn leven in de gevangenis niet zeker zijn, omdat andere gevangenen hem verwarren met een Hongaarse zedendelinquent. Die worden regelmatig te grazen genomen. En ook Sandor is bedreigd, geslagen en een keer neergestoken. Hij mag nu vrij, maar moet zijn paspoort inleveren.

Twee klanten

De zaak kwam augustus vorig jaar aan het rollen bij een routinecontrole op het prostitutieplein. Politie zag een wel erg jong ogende vrouw. Volgens haar paspoort was ze 19, maar voor werk op het plein moeten vrouwen minstens 21 jaar zijn. Op het politiebureau bleek het paspoort van haar zus, zelf was het meisje 16. Het was de eerste dag dat ze op het plein zat, ze heeft hooguit twee klanten gehad, denkt het OM.

Sandor P. zou het meisje, een dorpsgenote, zelf hebben voorgesteld in Nederland te werken als prostituee. Omdat hij is veroordeeld in Duitsland mag hij niet door dat land rijden. Daarom regelde hij een chauffeur, Adam B. (22). Eenmaal in Nederland zou Sandor de afspraken hebben veranderd. Dat gebeurt volgens officier van justitie Ingrid Masselink vaker ,,De vrouwen moeten dan opeens en hoger percentage afdragen en achteraf toch reiskosten betalen.”

Verliefd

Adam B. wist volgens zijn advocaat niet waar het om draaide. Het meisje reed vrijwillig met hem mee. Graag, want ze was verliefd. De man is later in Hongarije opgepakt en heeft daar ‘erg vervelend vastgezeten’. Masselink had geen bezwaar tegen schorsing van het voorarrest.