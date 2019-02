Hongaren loodsen meisje prostitutie in Eindhoven binnen, eis celstraffen tot twee jaar

Een 23-jarige verdachte haalde het meisje op in Hongarije op en bracht haar op het paspoort van haar zus naar Eindhoven, waar ze op het Baekelandplein achter de ramen belandde. De eis tegen hem was achttien maanden. De andere Hongaar (32) eiste de helft van haar verdiensten op. Het openbaar ministerie tilt zwaar aan mensenhandel en de daarmee gepaard gaande uitbuiting.

Drijfveer

,,Voor beide verdachten geldt dat zij, als volwassen kerels, misbruik hebben gemaakt van een 16-jarig landgenootje, puur en alleen uit winstbejag. In het geval van 32-jarige verdachte is het precies dát wat de drijfveer is. De 23-jarige verdachte faciliteerde dat, zonder hem was zij niet naar Nederland gekomen”, legde de officier van justitie deze week uit op de rechtbank in Den Bosch.