Honger naar de designweek tóch een beetje gestild

Het bekende armbandje heb ik niet om de pols, de kriskras zoevende taxi's met de wonderlijke dingen op het dak zijn nergens te bekennen, net als de vertrouwde hop-on-hop-off-bus van de DDW. Je hebt dat allemaal niet nodig als de grootste designweek van noordelijk Europa zich uitsluitend online afspeelt.

Maar onlangs hebben een aantal locaties en designers zich verenigd in 'Design Open', dus zijn er nu wel degelijk fysieke expo's te zien. En kan de designweek-honger worden gestild. Want al die online-presentaties, lezingen en uitzendingen: allemaal prima, maar die halen het niet bij een tentoonstelling waar je de dingen echt kunt waarnemen, ruiken en aanraken zelfs.

Dat kan bijvoorbeeld in Motta Kunstboeken. Eigenaar Rogier Peeters voelde mee met de net-afgestudeerden van de Design Academy Eindhoven (DAE). ,,Het was natuurlijk al een rotjaar voor hen, en dan krijg je ook nog eens geen Graduation Show, wat de feestelijke afsluiting, maar vooral ook het hoogtepunt van je studie had moeten zijn. Hier in de winkel had ik net wat muur-ruimte vrij, dus stel ik die nu beschikbaar aan de graduates. Om de twee weken tonen twee of drie designers hun eindexamenwerk. Dan wordt het tenminste gezien en ik hoop natuurlijk ook dat het voor hen wat zoden aan de dijk zet", aldus Peeters.

Cannabis

Een van de exposanten nu is Hattie Parker, die het indrukwekkende boek The devil and his lettuce maakte. Alles rond cannabis wordt hierbij tekstueel, maar vooral ook grafisch uit de doeken gedaan. Bijkomend voordeel van de presentatie bij Motta: Peeters kent waarschijnlijk wel een aantal goede uitgevers voor het boek.

De kersverse designer Teun Zwets fabriceert zo'n beetje alles van afvalmateriaal. Van rank ogende vaasjes, gemaakt van glas in lood uit een oude deur, tot en met stoelen van dunne kokertjes metaal. Zwets is ook present in Home of Design Kazerne, waar voor zo'n twintig graduates alle beschikbare tafels zijn ingezet als sokkels. Geen borden en bestek dus, maar projecten van bachelors en masters die nu dan toch hun noeste arbeid van de voorbije jaren kunnen laten zien. En, ook hier is het werk langer dan deze week te bekijken.

Dat geldt ook voor de circa duizend posters die op verschillende plekken in het centrum van de stad hangen. This is not a Graduation Show staat er op. Dat klopt. Maar ook weer niet, want op de affiches staat het werk van zo'n 45 afgestudeerden van DAE. Een idee van Ilja Schamle. Zij bedacht samen met Noa Jansma en Tom Jacobs dat er in ieder geval iets fysieks moest komen, als afsluiting van hun bijzondere periode in Eindhoven: ,,Het is ook een beetje een schreeuw om het werk onder de aandacht te brengen, want ook dat contact missen we." Met de QR-code op elke poster is meer informatie over het project op te diepen. De vormgeving van This is not a Graduation Show is van Dominik Vrabič Dežman.

Alles klaar

Ook bij Vij5 op de Hallenweg stond alles klaar voor de DDW. En daar hebben ze eigenlijk niet heel veel aan veranderd. Met collega's als Kiki & Joost, Piet Hein Eek, Dutch Invertuals, Ontwerpduo, Kazerne en bepaalde plekken op Sectie-C hebben zij zich verenigd in 'Design Open'; daarmee is ook hun werkplek gedurende bepaalde tijden geopend.

Bij Vij5 - uitgevers van designproducten - is onder meer nieuw werk te zien van Floris Hovers. De West-Brabander toont een houten stoel met een uitgekiende bekleding die zowel binnen als buiten gebruikt kan worden. Anieke Branderhorst en Arjan van Raadshoven van Vij5 hebben ook nieuwe kledinghaken van de Eindhovense ontwerper Maarten Baptist in huis: precies anderhalve meter lang zijn ze en in speciale kleuren gespoten - mooie verwijzing naar deze corona-tijd.

