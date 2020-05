Hoofdpersoon debuutroman Astrid Habraken raakt ontheemd in Tirol

Er zijn er veel: vrouwen die hun echtgenotes achterna reizen omdat manlief een betrekking elders krijgt. Dus: boel inpakken, afscheid nemen van werk, familie en vrienden, nog een keer omkijken en gáán. Precies dat doet ook Stéphanie, echtgenote van Lex van Opdorp. Zij had een goede baan in Rotterdam – de stad waar ze verliefd op is – maar had wel genoeg van een zestig uur durende werkweek en ‘wilde wel eens wat anders’. En dan is emigreren naar het Oostenrijkse Tirol een uitkomst. Althans, zo lijkt het. Maar gelijk al na de eerste dag weet het hoofdpersonage niet veel meer te doen dan een luie stoel in de erker te schuiven en te gaan lezen. Uitkijkend op een riviertje en een berg. Met sneeuw, dat dan weer wel.