Hoofdrol Mary-Ann Scheurs niet in het belang van D66

AnalyseEINDHOVEN - Opnieuw eist oud-wethouder Mary-Ann Schreurs een hoofdrol op in haar partij, D66. Maar is dat wel in het belang van haar partij?

Uithuilen en opnieuw beginnen was het motto van de Eindhovense D66-fractie na de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar. Na een tumultueuze aanloop naar die verkiezingen raakte de partij één van de zeven zetels kwijt en werd door VVD, GroenLinks, PvdA en CDA buiten de coalitie gehouden.

Dat laatste kwam vooral doordat D66 zich in de ogen van PvdA en GroenLinks in de vier voorgaande jaren een onbetrouwbare coalitiepartner had getoond. Bovendien waren die partijen de wispelturige aanpak van D66-wethouder Mary-Ann Schreurs meer dan zat. Vele maanden later zit het Eindhovense smaldeel van D66 plots zonder bestuur en kampt het met een vleugellamme raadsfractie. Het bestuur van de Eindhovense afdeling stapte dit weekeinde op. Dat gebeurde nadat een negatief oordeel was geveld over de wijze waarop de bestuursleden hadden gehandeld in aanloop naar de verkiezingen.

De fractie is uiteen gevallen in twee delen: de nieuwkomers, onder leiding van de jonge en ambitieuze fractievoorzitter Robin Verleisdonk, en aan de andere kant oud-wethouder Mary-Ann Schreurs, die tijdens raads- en commissievergaderingen vooral opereert als stoorzender. Uithuilen en opnieuw beginnen? Daar is D66 nog lang niet aan toegekomen, dat mag duidelijk zijn.

Uitgekeken

Op weg naar de verkiezingen begin dit jaar bleek D66 steeds meer in de maag te zitten met de al door de leden gekozen lijsttrekker, Mary-Ann Schreurs. In een deel van de stad lag ze slecht bleek tijdens de campagne. Ook op het Eindhovense stadhuis waren steeds meer politici en ook ambtenaren op haar uitgekeken geraakt. Binnen haar eigen D66 was ze bovendien na al die jaren ook niet meer onomstreden.

Met medewerking van het landelijke bestuur probeerde het lokale bestuur daarom op een chique manier alsnog van haar af te komen. Zodat D66 na de verkiezingen vernieuwd en verjongd verder op weg zou kunnen. Dat gebeurde echter buiten medeweten van het slachtoffer zelf. Omdat zij niet aan de dijk wilde worden gezet, mislukte die poging jammerlijk. Dat wordt het lokale bestuur nu ernstig aangerekend.

Niet handig

De vraag is echter of dat, zo lang na de verkiezingen, nog wel zo relevant is. Natuurlijk is het, achteraf gezien, van het bestuur niet handig geweest te proberen een al benoemde lijsttrekker te lozen. Aan de andere kant toonde het bestuur daarmee wel moed. En had het oog en oor voor breed vertolkte maatschappelijke en politieke signalen over het tanende draagvlak voor een bestuurder. Eentje met vele verdiensten. Maar wel één die haar politieke houdbaarheidsdatum bereikt had.