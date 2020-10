Hoogeloonse rockband Pyro laat twee gezichten zien in de Effenaar

In de grote zaal van de Effenaar zijn zondag maximaal honderd zitplaatsen te vergeven. Setjes van twee stoelen of tweezitsbanken: ze zijn allemaal bezet. Het duurt even voordat het Hoogeloonse Pyro, een vierkoppige rockband die begin dit jaar deelnam aan The Voice of Holland, op het podium verschijnt. Als de pitabroodjes zijn geserveerd, wordt om half zeven de twee uur durende film: Coldplay: A Head Full of Dreams afgespeeld.

Dat kan geen toeval zijn. ,,We zitten ergens tussen de warmte van Coldplay en de stoerheid van Foo Fighters in”, liet leadzanger Bas Soetens eerder tegen deze krant weten. Als de ietwat verheerlijkende film - met veel oude beelden van de Britse popband - afgelopen is, wordt het tijd voor een korte set met akoestische nummers. Of zoals Soetens het zelf noemt: ,,Kleine akoestische nummertjes.”

Eindelijk

Tot het repertoire behoren liedjes als When The Party's Over van Billie Eillish. Maar ook van Pyro zelf: Out of the River en Coming Back For You - de nieuwe single die vrijdag verschijnt. Het klinkt alleraardigst, maar de pit ontbreekt. Na vijf akoestische nummers schakelen de mannen over op 'de stevige Pyro', zoals Soetens dat verwoordt. ,,Lekker man, eindelijk weer spelen", voegt hij er snel aan toe.

Vanaf dat moment spatten de vonken er van af. Ook Coming Back For You, dat opnieuw gespeeld wordt, komt beter uit de verf. Het spelvreugde spat van Pyro af en dat slaat over op het publiek, dat het concert kalmpjes - en volgens de regels - aanschouwt. Soetens vertelt hen dat ze ‘in quarantainetijd’ veel geschreven en gerepeteerd hebben, waarna ook het nieuwe Long Way Home wordt gespeeld.

Naarmate de tweede set vordert, klinkt de muziek van Pyro steviger en rauwer. Dat past de groep prima.

Pita en Pyro

Gezien op zondag 11 oktober

In de Effenaar