Hoogleraar TU/e slaat alarm over ongezonde lucht in slaapkamers kinderopvang

EINDHOVEN - Baby's lopen gezondheidsrisico's omdat er niet genoeg frisse lucht is in de slaapkamers van kinderopvangcentra, ontdekten een hoogleraar van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en zijn studenten.

In babybedjes van de kinderopvang voldoet de luchtkwaliteit niet aan de normen. Door de bedjes af te dekken of tegen de muur te plaatsen ademen de kinderen lucht in met veel hogere concentraties CO2. Ook de ligging van de baby kan van invloed zijn. Onderzoekers hebben dat ontdekt, met een proefopstelling in het laboratorium van de universiteit in Eindhoven en met metingen in kinderdagverblijven.

De normen zijn gebaseerd op de ventilatie in de slaapkamer maar de luchtkwaliteit in het ledikantje zelf is vaak veel slechter, zegt hoogleraar bouwkunde Wim Zeiler die het onderzoek met studenten uitvoerde.

Longen

De longen van baby's tot twee jaar zijn nog erg gevoelig en volop in ontwikkeling. Vanwege hun lage lichaamsgewicht ademen ze relatief veel lucht in. En omdat ze veel slapen is frisse lucht in het babybedje erg belangrijk, aldus de hoogleraar.

Ongezonde lucht kan longaandoeningen en astma veroorzaken. ,,Het is relatief eenvoudig om te zorgen voor goede ventilatie. Je kunt zo veel gezondheidsproblemen voorkomen. Het is maatschappelijk de beste investering’’, zegt Zeiler.

Paniek

Resultaten van het onderzoek zijn eerder gepresenteerd in het buitenland en significant genoeg om nu aandacht te vragen voor het probleem, aldus Zeiler. Reden voor paniek is er niet, zegt hij. Maar ouders mogen hun zorgen best aan de orde stellen bij de opvang van hun kinderen.

Als meest fundamentele oplossing pleit de hoogleraar voor een aanpassing van het bouwbesluit.

Aandacht

Bij kinderopvangorganisatie Korein Kinderplein met meer dan honderd vestigingen in de regio Eindhoven hebben de eerste ouders zich al gemeld met vragen. Woordvoerder Martijn Arts benadruk dat het aantal opmerkingen relatief beperkt blijft. Korein controleert zelf het CO2-gehalte in de lucht regelmatig in alle ruimten van alle vestigingen. Er worden direct maatregelen genomen als de normen worden overschreden. De uitkomsten van het Eindhovense onderzoek hebben de aandacht getrokken. ,,Ik snap dat het een aandachtspunt is en natuurlijk heeft het ook onze interesse maar we kunnen de gevolgen niet direct inschatten. We zullen goed kijken wat er precies aan de hand is maar raken niet meteen in paniek.’’

Voorzitter Gjalt Jellesma van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) vindt dat kinderdagverblijven veel meer aandacht moeten hebben voor goede ventilatie. ,,We moeten pedagogisch medewerkers ervan doordringen hoe ongelofelijk belangrijk goede ventilatie is, vooral in de slaapkamers. Ventileren moet permanent. Dan kan het zijn dat je kinderen wat warmer moet instoppen.’’