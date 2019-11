Hoogseizoen voor dieven: aantal woninginbraken in Brabant stijgt met ruim 70 procent

Eindhoven minst veiligHet aantal woninginbraken in Brabant neemt in de donkere maanden toe met ruim zeventig procent. Inbrekers slaan vooral graag toe in wijken in Eindhoven. Dat blijkt uit maandag bekendgemaakte cijfers van de InbraakBarometer , een initiatief van Interpolis.

De Tilburgse verzekeraar noemt de wintertijd ‘het hoogseizoen voor inbrekers’. Om precies te zijn is de kans op een inbraak in onze provincie in december 72 procent groter dan in september, de maand waarin het donker begint te worden.

De kerstdagen en de jaarwisseling zorgen voor extra piekmomenten. ,,Tijdens de jaarwisseling verdriedubbelt de kans op een woninginbraak zelfs ten opzichte van andere dagen in december en januari”, voorspelt Interpolis.

Dat is gelijk aan het landelijke gemiddelde. Met een stijging van 110 procent is de provincie Zeeland koploper, gevolgd door Drenthe en Limburg (allebei 98 procent). In Noord-en Zuid-Holland (66 en 62 procent) stijgt het aantal woninginbraken het minst, al wordt ook daar in de wintermaanden dus beduidend meer ingebroken.

Eindhoven

Het risico is binnen Brabant volgens de InbraakBarometer het grootst in Eindhoven. In de lijst van de tien postcodegebieden met de hoogste inbraakkans komt de lichtstad driemaal voor. De postcodegebieden 5612 en 5611 (Oud-Woensel, de TU/e en het Eindhovense centrum) staan op één en twee, postcode 5625 (Vlokhoven, 't Hool en Jagershoef) staat op zeven.

Ook de wijken Het Zand in Tilburg, Breda-Noord, Oosterheide/Warande in Oosterhout, Helmond-West en het centrum van Helmond en de dorpen Budel en Eersel staan in de top tien.

Maatregelen

Met het oog op de komende weken geen geruststellende cijfers. Youri van der Avoird van Interpolis denkt echter dat inbrekers af te schrikken zijn met enkele simpele maatregelen. ,,Inbrekers hebben een hekel aan licht, lawaai en lang werk. Nu de donkere maanden zijn begonnen, weten ze precies wanneer bewoners niet thuis zijn en natuurlijk opereren zij zelf ook graag in het donker.”

Van der Avoird: ,,Beveiligingsmaatregelen zoals een automatisch lichtsysteem, een alarm of goed hang- en sluitwerk verlagen dan ook de kans op een woninginbraak enorm.”

Algoritme

De InbraakBarometer is sinds afgelopen zomer beschikbaar. Nederlanders zien via een site of app het inbraakrisico in hun eigen postcodegebied. De voorspellingen zijn gebaseerd op een algoritme. Dat maakt gebruik van verschillende databronnen als inbraakfrequentie, seizoenspatronen, leeftijdsopbouw, gezinssamenstelling en schoolvakanties.