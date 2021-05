Hoogspanning tussen raad Waalre en waarnemend burgemeester

WAALRE - De verhouding tussen waarnemend burgemeester Jan Boelhouwer en de gemeenteraad van Waalre is zo verslechterd, dat er maandag een besloten overleg nodig is om beide partijen met elkaar te verzoenen. Boelhouwer blijkt zo beducht voor een verkeerd verloop, dat hij de gespreksleider die de raad voorstelt afwijst.

Boelhouwer werd als waarnemend burgemeester aangesteld door Commissaris van de Koning Ina Adema om de politieke brand in Waalre te blussen. Maar met zijn rapportage aan haar van begin deze maand blijkt hij olie op het vuur te hebben gegooid.

Quote Het is opmerke­lijk dat hij het in de afgelopen acht maanden niet nodig heeft geacht om ook maar één keer met onze raad het gesprek aan te gaan. Fractievoorzitters Waalre

Zes van de acht fractievoorzitters hebben nu op hun beurt hun teleurstelling en verontwaardiging geuit in een brief aan Adema. Het gaat om de fractievoorzitters van Aalst Waalre Belang, D66, Zelfstandig Waalre, Groen Links, PvdA en Groen en Progressief.

Ze begrijpen niet dat de burgemeester zo negatief is in zijn rapportage. Volgens hen gaat alles op het gemeentehuis de goede kant op, sinds er een nieuw college zit. Bovendien vinden ze dat hij ten onrechte alle blaam voor de eerdere bestuurlijke crisis in Waalre bij de raad legt. ‘Het is opmerkelijk dat hij het in de afgelopen acht maanden niet nodig heeft geacht om ook maar één keer met onze raad het gesprek aan te gaan.’

Adema hield het vrijdag bij een korte reactie bij monde van haar woordvoerder: ‘De situatie in Waalre vraagt om een stevige interventie en er worden stevige woorden gebruikt. De commissaris beraadt zich en neemt de brief mee in haar contacten met de raad. Daar hoort het gesprek in eerste instantie gevoerd te worden.’

Direct na de ‘stevige’ rapportage van Boelhouwer wilden de fractievoorzitters al een bijeenkomst beleggen met hele raad. De bedoeling is dat deze maandag 31 mei in beslotenheid plaatsvindt. De fractievoorzitters stelden voor om Jos Tielen dit gevoelige gesprek te laten leiden. Het gaat om een kandidaat van statuur. Hij was tot 2016 jarenlang hoofd communicatie van de gemeente Eindhoven. Tielen is nu met pensioen en doet af en toe een opdracht als coach, mediator of dagvoorzitter.

Quote De burgemees­ter wil het gesprek graag voeren met een onafhanke­lij­ke gespreks­lei­der zonder banden met lokale media en dus Waalre. Woordvoerder Jan Boelhouwer

Boelhouwer liet de fractievoorzitters weten dat hij hem alleen als gespreksleider wilde accepteren, als naast hem nog een tweede gespreksleider zou komen. Steen des aanstoots blijkt dat Tielen lid is van het bestuur van de lokale omroep in de regio Eindhoven, Studio 040. ,,De burgemeester wil het gesprek graag voeren met een onafhankelijke gespreksleider zonder banden met lokale media en dus Waalre", aldus zijn woordvoerder.

Quote Als hij mij gebeld had, dan had ik hem uit kunnen leggen dat wij bij Studio 040 een zuivere rolverde­ling kennen. En dat ik als hoofd communica­tie jaren lang aanschoof bij cri­sis-overleggen bij Eindhoven­se burgemees­ters en wethouders. Jos Tielen, Bestuurslid Studio 040

Inmiddels zou er zicht zijn op een andere gesprekleider. Tielen heeft zich teruggetrokken. ,,Bij dit gesprek is het doel om burgemeester en gemeenteraad weer op één lijn te krijgen”, zegt Tielen. ,,De raad vindt dat zijn kritiek in zijn rapportage aan de Commissaris van de Koning eenzijdig was, want alleen op de raad gericht. De vraag is, hoe beide partijen met opgeheven hoofd weer samen verder kunnen. De kans op succes is minder, als een van de partijen geen vertrouwen heeft in de gespreksleider.”

Tielen begrijpt niet dat de burgemeester zijn rol bestuurslid verwart met journalistieke betrokkenheid. ,,Temeer niet, daar hij nota bene zelf eerder iemand voorstelde die daadwerkelijk journalist is. Ik vind het jammer dat hij mijn integriteit in twijfel trekt. Als hij mij gebeld had, dan had ik hem uit kunnen leggen dat wij bij Studio 040 een zuivere rolverdeling kennen. En dat ik als hoofd communicatie jaren lang aanschoof bij crisis-overleggen en vertrouwelijke gesprekken bij Eindhovense burgemeesters en wethouders.”