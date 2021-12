Hoogste toren District-E in Eindhoven wordt stuk lager: geen 170 maar 155 meter om bouwkosten te drukken

Corruptie­zaak tegen oud-wethouder Peter Tielemans van start: heeft hij echt 170.000 euro verduis­terd?

HELMOND - Dik zés jaar na zijn aanhouding staat oud-wethouder Peter Tielemans van Helmond in januari dan toch voor de rechter op verdenking van diefstal en corruptie. Heeft hij inderdaad voor 170.000 euro verduisterd of is heel de zaak ‘ongelofelijk opgeklopt’?

