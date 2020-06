Hoogste wetenschapsprijs voor hoogleraar TU/e: 2,5 miljoen premie voor onderzoek

De Spinoza-commissie prijst Van Hests unieke aanpak, waarin hij chemie, polymeerchemie en biologie combineert. Van Hest is blij met de onderscheiding. ,,Deze Spinozapremie is niet alleen een eerbewijs voor mijn werk, maar ook voor de polymeerwetenschappen. In mijn werk integreer ik dit gebied met het domein van de biologie, zodat we een beter begrip krijgen van de moleculaire opbouw en functie van levende cellen. Deze kennis passen we uiteindelijk toe in de ontwikkeling van efficiëntere therapieën", aldus Van Hest.



De Spinozapremie wil hij gebruiken om kunstmatige cellen te maken die levende cellen kunnen ‘aansturen’ bijvoorbeeld voor gerichte medicijnafgifte.