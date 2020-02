Hoogvliegersdag op Vliegbasis Eindhoven zoekt deelnemers

Kindercar­na­val in Prinsejagt: ‘Zo vierden wij vroeger ook carnaval’

9:55 EINDHOVEN - In de wijk Prinsejagt was in buurtcentrum De Hoeksteen zondag voor de eerste keer kindercarnaval. Het Wijkteam houdt voor de kinderen van vier tot twaalf jaar een carnavalsdisco met spelletjes.