‘Hoogwaardige chipfabriek in Europa? Geldverspilling!’

16:43 EINDHOVEN - Jammer dat ze er als oudste inwoner (105) van Eindhoven niet écht bij kan zijn als de koning in Eindhoven komt om zijn verjaardag te vieren, maar dit is ook gezellig. Mevrouw Klaver - De Vries at woensdag samen met burgemeester John Jorritsma alvast een oranje tompouce en ze kreeg als eerste de speciaal ontworpen koningsdagvlag overhandigd.