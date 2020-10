Hoop op investeringen in WoensXL, ‘een goed verhaal krijgen ze hier best verkocht’

‘Stomme’ Franse smokkelaar wordt met 6 kilo gepakt in Eindhoven omdat hij in gestolen BMW zit

7 oktober DEN BOSCH - Da’s nou pech. Nog geen drie minuten nadat een Fransman in Eindhoven bijna zes kilo cocaïne kreeg om naar Parijs te brengen, klopte politie op de autoruit. Hij zat in een gestolen BMW en liep zo tegen de lamp. Het Openbaar Ministerie wil hem nu veertig maanden langer in Nederland houden, achter tralies.