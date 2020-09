Hoorzitting Philips in VS over beademingsapparaten van agenda gehaald

EINDHOVEN - De hoorzitting in de Verenigde Staten waarin Philips uitleg zou geven over het megacontract voor beademingsapparatuur gaat woensdag niet door. Dat heeft een woordvoerder van Philips gezegd.

,,We wachten af wanneer de zitting wel wordt gehouden", aldus de zegsman. Naast topman Vitor Rocha van Philips in de Verenigde Staten was handelsadviseur Peter Navarro van president Donald Trump opgeroepen voor de hoorzitting. De Trump-regering heeft echter laten weten dat Navarro niet zal getuigen. Als reden is opgevoerd dat adviseurs van de president nooit getuigenissen afleggen in het congres.

De Democraten in een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden verwijten de regering van Trump te dure apparaten van Philips te hebben gekocht voor de behandeling van coronapatiënten. In een politiek steekspel tussen Democraten en Republikeinen aan de vooravond van de verkiezingen wordt gesteld dat de VS tot een half miljard dollar teveel hebben betaald. Philips spreekt dat tegen.

De zaak draait om de levering van 43.000 apparaten die door de VS zijn besteld na het uitbreken van de pandemie. Eerder deze maand trok het Amerikaanse ministerie van gezondheidszorg de order grotendeels in: de opdracht voor de 30.000 nog niet geleverde apparaten werd ingetrokken. Ook van Hamilton Medical en Vyaire Medical - twee andere van de in totaal tien gecontracteerde leveranciers - werd het resterende deel van de order ingetrokken.

Philips is met het Amerikaanse ministerie nog in gesprek over de afwikkeling van het contract. Het zorgtechnologieconcern wil een tegemoetkoming in de kosten.