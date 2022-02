Hopen op een omleiding bij de Quinten Matsyslaan, Oscars verkeersbordenalfabet is bijna compleet

Toren Niko verkocht aan belegger nog voor de bouw op Strijp-S in Eindhoven echt is begonnen

EINDHOVEN - De woontoren Niko op Strijp-S is nog voor de bouw echt is gestart verkocht aan een institutionele belegger. De verkoop is geregeld door vermogensbeheerder Rockfield, de koper en de prijs worden niet bekendgemaakt.

14:57