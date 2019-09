Hopen op goede mix van bewoners in Woensel-West

Aan de Stephensonstraat staat een hele rij nieuwe woningen te blinken in het zonlicht. Achter sommige ramen staan al plantjes, achter andere wordt nog druk geklust. De eerste achttien huizen van in totaal 129 nieuwe woningen in Woensel-West zijn opgeleverd. Zoals aan Joris Petterson, die net zijn nieuwe stekje kan betreden. ,,Ik ben hier gekomen via Trudo omdat ik zelf ook actief ben in de wijk. Op maandagmiddagen doe ik buitenschoolse opvang voor wijkkinderen en ik heb ook geholpen met de kindervakantieweek en projecten voor de wat oudere bewoners.’’