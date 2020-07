Horeca Eindhoven riskeert hoge boete bij niet naleven coronamaatregelen

EINDHOVEN - Horecaondernemers die zich meermalen niet aan de voorschriften van de coronamaatregelen houden, riskeren een boete van 10.000 euro. Dat zegt Corné Verhoeven, afdelingshoofd Handhaving Eindhoven in een nieuwsbrief aan alle horecaondernemers in de stad. Koninklijke Horeca Nederland en de Stichting Horeca Eindhoven zijn het eens met deze nieuwe aanpak.

Voor horecabedrijven is het houden van 1,5 meter afstand één van de voorwaarden om open te mogen zijn. Na een onduidelijke brief van de gemeente Eindhoven begin juni, besloten enkele ondernemers op het Stratumseind hun zaak weer te sluiten, omdat er bij een eerste overtreding direct een forse boete zou volgen. Veel horecaondernemers zijn van mening van het houden van 1,5 meter afstand in cafés niet te handhaven is. De bewuste brief bleek overigens vals alarm.

Overleg met Koninklijke Horeca Nederland, de Stichting Horeca Eindhoven en de gemeente heeft nu opgeleverd dat er eerst een periode gewaarschuwd gaat worden. ,,Als een ondernemer zich niet aan de voorschriften houdt, ook niet na meermalen aangesproken te zijn door medewerkers van Handhaving of collega-ondernemers, volgt een 'vriendelijke' brief van de gebiedsmanager. Heeft dat nog geen resultaat dan volgt er een gesprek met medewerkers van Handhaving om afspraken te maken", zegt Verhoeven in zijn nieuwsbrief aan de ondernemers. ,,Heeft het dan nóg geen resultaat, dan volgt een waarschuwing om een dwangsom van 10.000 euro te voorkomen, die vervolgens een definitieve boete kan worden. Bij niet betalen van de boete wordt de zaak gesloten".

Verhoeven laat waarschuwingen door overtredingen van vóór 1 juni voor wat ze zijn. ,,De teller staat per 1 juni weer op nul". Veel ondernemers hebben hun zaak en terras inmiddels zó ingericht dat er voldoende afstand kan worden gehouden. Ook heeft de gemeente extra ruimte vrijgemaakt voor grotere terrassen. ,,Wij conformeren ons aan de richtlijnen. Door de nieuwe afspraken is nu in elk geval duidelijkheid dat er pas in een uiterste geval beboet wordt", zegt uitbater Retera van Café Mathilde op de Kleine Berg.